Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv

6 Dicembre 2025

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-FIORENTINA

La 14ª giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium con la sfida tra Sassuolo e Fiorentina. I neroverdi devono rinunciare a Domenico Berardi, fermo per infortunio, e puntano su Cristian Volpato nel tridente offensivo insieme a Andrea Pinamonti e Armand Laurienté, insidiato da Fadera per una maglia da titolare. In mezzo al campo il ruolo di regista sarà affidato a Nemanja Matic, con Boloca e Vranckx indisponibili. Sulla corsia sinistra, Josh Doig è in vantaggio su Candé, mentre tra i pali ci sarà Arijanet Muric.

In casa viola, Robin Gosens è stato aggregato al gruppo ma non è ancora pronto per partire dall’inizio. Sulla fascia sinistra è favorito Fabiano Parisi, con Dodô sulla corsia opposta. In difesa spazio a Pietro Comuzzo al posto dello squalificato Marin Pongračić, con Pablo Marí che potrebbe partire dalla panchina in caso di passaggio al doppio attaccante. Alle spalle di Moise Kean agirà Albert Guðmundsson, favorito su Ndour. In cabina di regia Nicolò Fagioli, affiancato da Rolando Mandragora e Sohm.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.

DOVE VEDERLA IN TV

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Fischio d’inizio alle ore 15.00. La gara sarà visibile tramite app su smart TV, su Sky Q tramite canale DAZN, e sul canale a pagamento dedicato.

