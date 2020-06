Sassuolo ds Rossi: “Il Napoli ci ha chiesto Boga, ma non è l’unica squadra”

L'intervista del ds neroverde ai microfoni di Sky Sport

Sassuolo ds Rossi – La Serie A non è ancora ripartita, ma è già tempo di voci di mercato. Nelle ultime settimane, il nome di Boga è stato accostato a diverse big italiane. A parlare del futuro di Boga ci ha pensato il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il contratto di mister De Zerbi è in scadenza.

“La permanenza di De Zerbi non dipende da queste ultime partite. Siamo molto contenti del suo lavoro. Lo riteniamo pronto per ripetere quanto fatto qui da grandi allenatori come Allegri, Pioli e Di Francesco a Sassuolo. Paura che me lo portino via? In questo mondo ho imparato a stare molto attento. Al tempo stesso ho conosciuto bene Roberto, è un ragazzo serio e ti dice le cose in faccia. Siamo fiduciosi di proseguire insieme”.

La questione Boga è stata risolta con il Chelsea.

“Abbiamo cercato di sistemare in tempo di Covid la sua situazione con il Chelsea e non era facile. Contatti con il Napoli e Giuntoli? Ci sono stati, così come ci sono stati altri interessamenti per Boga, ma in questo momento siamo estremamente concentrati sul campionato e stiamo cercando di capire che situazioni ci sono”.

Per quanto riguarda Locatelli, invece?

“Abbiamo in rosa giocatori importanti come Manuel, Berardi, Boga e Traore, poi ne abbiamo altri fuori come Frattesi e Scamacca che vogliamo valorizzare. Locatelli quando è arrivato veniva da un momento difficile, ora si sta affermando ad alti livelli, anche grazie a De Zerbi. Dobbiamo capire bene quale sarà il momento per cederlo, quando andrà via sarà protagonista in squadre di livello, ha tutte le carte in regola per farlo”.

Sassuolo ds Rossi – Quest’anno sarà difficile trattenere Berardi?

“A Domenico sono affezionato in maniera particolare perché è cresciuto molto sotto l’aspetto umano. Ha numeri importanti quanto a gol e assist, in questo momento penso sia pronto per affrontare qualsiasi tipo di difficoltà e di squadra. Noi però siamo una bottega cara, venire a trattare Berardi non è semplice. Abbiamo anche giocatori di proprietà come Scamacca, Frattesi e Marchizza, che vogliamo valorizzare in futuro. Per un giovane di prospettiva il Sassuolo è uno dei posti migliori per crescere, ci sono le condizioni tecniche e di tranquillità per esprimersi al meglio”.

Come sarà il prossimo calciomercato?

“Abbiamo giocatori richiesti, la filosofia nostra è sempre stata quella di smantellare il prima possibile. Ora però l’attenzione maggiore deve essere rivolta al campo. Noi non abbiamo tanti cambiamenti da fare, vogliamo farne pochissimi. Crediamo di avere una buona squadra, il Covid non ci condiziona. Che mercato sarà? Rivolto alla normalità. Io non faccio parte dei pessimisti o degli ottimisti. Credo che nel calcio ci siano momenti giusti per vendere e comprare”.