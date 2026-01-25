Sassuolo-Cremonese, probabili formazioni e diretta tv

Sassuolo e Cremonese aprono il programma domenicale della 22ª giornata di Serie A in una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica. Al Mapei Stadium si affrontano due squadre in cerca di continuità, con diverse incognite legate alle condizioni fisiche e alle scelte degli allenatori Fabio Grosso e Davide Nicola.

Le scelte di Grosso

In casa Sassuolo la notizia più attesa è il ritorno tra i convocati di Domenico Berardi. Il capitano neroverde, però, potrebbe partire dalla panchina, con Fadera favorito nel tridente offensivo completato da Laurientè e Skjellerup. Restano da valutare le condizioni di Andrea Pinamonti, influenzato e a rischio forfait. Migliorano invece Thorstvedt, Volpato e Konè, con quest’ultimo in pole per una maglia a centrocampo insieme a Matic e Lipani. In difesa guida Idzes, davanti a Muric.

Le scelte di Nicola

Sul fronte Cremonese, Nicola ritrova Pezzella, pronto a presidiare la corsia sinistra, mentre a destra agirà Barbieri. In mezzo al campo torna disponibile Collocolo, insidiato da Zerbin. In attacco spazio alla coppia Bonazzoli-Vardy, con Baschirotto a guidare la retroguardia. Restano fuori Bondo, Sanabria, Moumbagna e Payero.

Dove vederla in tv

Sassuolo-Cremonese si gioca alle 12.30 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, dispositivi mobili e anche sul canale DAZN disponibile su Sky. Una sfida da non perdere per iniziare la domenica di Serie A.