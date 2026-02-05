Sassuolo, Carnevali rivela: “L’Inter ci ha chiesto Muharemovic”

Il Sassuolo è da sempre una vetrina di ottimo livello del nostro calcio, una realtà in grado di plasmare talenti grezzi e renderli pronti per fare il grande salto in un top club, chiedere a Scamacca, Locatelli, Raspadori, Frattesi, Politano e tanti altri. Gli ultimi di una lunga serie sono Tarik Muharemovic e Armand Laurientè, entrambi giocatori che hanno disputato un’ottima prima parte di stagione e che, inevitabilmente, hanno attirato l’attenzione di numerose big.

Già nel corso della sessione invernale, come ammesso dallo stesso amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, per il difensore classe 2003 si è fatta avanti l’Inter, alle prese con il ringiovanimento della rosa. I nerazzurri, infatti, sono la squadra più anziana del nostro campionato per età media, soprattutto nel reparto arretrato: la carta d’identità di Acerbi e De Vrij recita rispettivamente 37 e 34 anni, ed entrambi a fine stagione potrebbero lasciare Milano.

SASSUOLO, CARNEVALI: “L’INTER CI HA CERCATO PER MUHAREMOVIC. BAKOLA HA GRANDI POTENZIALITÀ”

In un’intervista concessa a Tuttosport, Carnevali ha parlato molto di mercato sia in entrata che in uscita. Di seguito le sue parole:

MUHAREMOVIC E LAURIENTÈ – “Inutile nasconderlo: abbiamo avuto richieste e interessamenti per dei nostri calciatori come Muharemovic e Lautienté ma abbiamo voglia di crescere e per questo non ci siamo privati dei nostri gioielli. Napoli e Roma? Le due proposte che abbiamo ricevuto per Laurientè sono arrivate dall’estero. Non posso negare il fatto che l’Inter abbia chiesto informazioni per Muharemovic, ma pure altri club ci hanno chiamato in queste settimane. Tarik ormai non è più una sorpresa. Chiedere informazioni tra l’altro fa parte del nostro mestiere, così come sapere un po’ le condizioni economiche e manifestare interesse. Poi c’è il passaggio successivo che porta allo sviluppo di una trattativa, ma per quello è ancora presto. Anche perché per arrivare a un accordo bisogna essere d’accordo e contenti in tre: chi vende, il giocatore e chi compra”.

BAKOLA: IL NUOVO TALENTO – “Abbiamo concluso tante operazioni e siamo davvero molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, dando a mister Grosso delle soluzioni in più e sistemando dei ruoli in cui eravamo un po’ carenti. Abbiamo fatto un acquisto importante con Bakola, che è un ragazzo davvero bravo. Stiamo parlando di un 2007 che ha grandi potenzialità ed è ritenuto uno dei giovani con più qualità del campionato francese. Averlo portato a Sassuolo è stato sicuramente un bel colpo per il presente e soprattutto il futuro”.

PEDRO FELIPE GIÀ IN OTTICA POST MUHAREMOVIC? – “Pedro Felipe? Un’operazione un po’ in prospettiva, pensando a quanto avevamo fatto con Muharemovic. Sassuolo rappresenta la piazza più valida per la crescita del ragazzo. Piaceva a tanti, ma siamo riusciti a sfruttare gli ottimi rapporti con la Juve all’insegna di una forma di collaborazione, che ha già dato ottimi frutti con Muharemovic. Ora speriamo possa accadere lo stesso con Pedro Felipe”.

Oltre a “Sassuolo, Carnevali rivela: “L’Inter ci ha chiesto Muharemovic”” leggi anche: