Sassuolo – Cagliari, Maran: “Non brillanti ma continui”. De Derbi: “Giochiamo bene”

SASSUOLO CAGLIARI MARAN DE ZERBI – Rolando Maran, mister del Cagliari ha commentato l’ennesimo risultato positivo e in rimonta dei suoi, il 2-2 contro il Sassuolo con la rete decisiva nel finale di Ragatzu. Questa la sua analisi ai microfoni Sky Sport:

“Ci godiamo questo pareggio in una giornata non brillantissima da parte nostra riusciamo comunque a portare a casa un risultato positivo. E’ un buon segnale di convinzione dei ragazzi, probabilmente abbiamo pagato tre gare in sei giorni e con un po’ di fatica abbiamo portato a casa un risultato importante che dà continuità. Siamo una squadra che deve cercare l’equilibrio, non possiamo permetterci di non averlo“.

Su Ragatzu: “Ragazzo di Cagliari che lavora con grande partecipazione, contento abbia ritrovato il gol dopo la Coppa Italia“.

Nel prossimo turno di campionato, il Cagliari sfiderà la Lazio alla Sardegna Arena.

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo ai microfoni Sky Sport ha commentato così:

“Abbiamo preso due gol con un tiro, abbiamo sbagliato un rigore… in questi casi si parla di cinismo, cattiveria ma oggi no, oggi è andata così. Dobbiamo ripartire dalla partita che abbiamo fatto, alla foga agonistica che non sempre abbiamo fatto vedere e poi giochiamo bene, i giocatori sono forti“.

