Sassuolo – Cagliari 1-0: Locatelli [LIVE]

Sassuolo - Cagliari, cronaca e tabellino

Allo stadio Mapei di Reggio Emilia, un Cagliari con diverse assenze affronta il Sassuolo reduce dallo 0-0 contro l’Inter e senza Boateng, passato al Barcellona che si aggiunge alle indisponibilità di Sensi e Duncan.

All’ottavo minuto, Sassuolo già in vantaggio: Cragno non trattiene una conclusione di Magnanelli, arriva Locatelli ed è 1-0. I padroni di casa cercano subito il raddoppio con un tiro di Djuricic, questa volta il portiere la blocca, così come è attento sulla punizione di Bourabia, deviata dall’estremo difensore rossoblù in angolo.

Sassuolo: Consigli; Lirola, Peluso, Magnani, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic

Allenatore: Roberto De Zerbi

Cagliari: Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Barella, Ionita; Joao Pedro, Pavoletti

Allenatore: Rolando Maran

Ammoniti: Barella

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia