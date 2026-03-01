Sassuolo-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere il match

Le mosse di Grosso

La domenica della 27ª giornata di Serie A propone la sfida tra Sassuolo e Atalanta, confronto che può incidere in modo significativo sulla corsa europea e sulla zona centrale della classifica.

In casa neroverde, Grosso ritrova Muharemovic al centro della difesa dopo la squalifica. Stesso discorso per Matic, pronto a riprendere in mano la regia e a dare ordine alla manovra. Sulle corsie offensive spazio al talento di Berardi e alla vivacità di Laurientè, chiamati a supportare Pinamonti, riferimento centrale e terminale principale dell’attacco. Out per squalifica Walukiewicz: sulle fasce difensive agiranno Coulibaly e Garcia, ancora preferito a Doig.

Le scelte di Palladino

Nella Atalanta, Palladino dovrebbe affidarsi inizialmente a Scamacca, con Krstovic non al meglio dopo la contusione rimediata in Champions League. Sulla trequarti pronti Samardzic e Zalewski, ma attenzione alla crescita nelle gerarchie di Sulemana. In mediana cerca rilancio Ederson, mentre sulla corsia destra si candida Bellanova. In difesa pesa l’assenza di Kolasinac: spazio dal primo minuto per Ahanor nel terzetto arretrato.

Dove vederla in tv

Sassuolo-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, tramite app su smart tv, console e dispositivi compatibili. Disponibile anche su Sky per gli abbonati al pacchetto “Zona DAZN”, canale 214.