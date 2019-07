Sarri vuole rilanciare Dybala: “Giocherà da falso nueve”

DYBALA RESTA? – Paulo Dybala è finito al centro di diverse trattative di calciomercato. La Joya è reduce da una stagione non proprio brillantissima con la Juventus ma Maurizio Sarri è determinato a volerlo rilanciare.

L’allenatore toscano ama i giocatori tecnici e Dybala fa parte di questo club. In molti vogliono capire dove la Joya potrebbe essere schierato, qualora Sarri decida di impostare la sua squadra con il caro 4-3-3.

L’ex tecnico del Napoli ha parlato di questo argomento in conferenza stampa e le sue dichiarazioni circa il ruolo che dovrebbe avere la Joya nella sua squadra, sono chiarissime:

“Dybala potrebbe fare facilmente il “falso nueve”. Potrebbe giocare anche come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti”.

SARRI DYBALA – È chiaro che Sarri voglia far giocare Dybala in zone più centrali: l’esperimento di Allegri di schierarlo come esterno in un 4-3-3, non è risultato vincente lo scorso anno.

Dybala ha sempre reso in posizioni centrali: la sua grande visione, il suo tiro dal limite e la possibilità di smistare palloni per gli esterni, sono caratteristiche che l’allenatore toscano vuole sfruttare.

PUNTA CENTRALE A PALERMO – Quando Paulo militava nel Palermo di Iachini, la Joya veniva sempre schierato centralmente. Addirittura come punta centrale. Il rendimento in Sicilia fu eccellente e grazie a Iachini, Dybala esplose letteralmente nel 2015.

Il sacrificio nel Palermo da parte dell’argentino fu notevole, ma il tipo di lavoro che ha in mente Sarri per lui, sarà totalmente differente anche se la posizione per certi versi, è simile. Paulo è ora in rampa di lancio con la Juve. PSG permettendo.

