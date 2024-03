Sarri, tecnico svincolato dopo l’esperienza alla Lazio, avrebbe allacciato i primi colloqui con la Fiorentina per sostituire Italiano

Foto di Stefano D’Offizi

Una suggestione, molto affascinante, che potrebbe riservare un’immediata operazione rilancio dopo il burrascoso matrimonio con la Lazio, terminato con la separazione dalla società e le dimissioni presentate nella mattinata dello scorso martedì. Maurizio Sarri vede viola e, secondo un indiscrezione riportata da Sportmediaset, avrebbe già ricevuto qualche messaggio da Firenze, con la società gigliata intenta a sostituire Vincenzo Italiano al termine della stagione. Stando a quanto appreso, il tecnico andrebbe a coronare un lungo percorso in Serie A ritornando al punto della propria infanzia quando, accompagnato dagli zii, andava a seguire la Fiorentina.

La mezz’ora d’auto che separa casa dal Franchi potrebbe costituire un elemento da non sottovalutare per il futuro dell’ex tecnico della Juventus e del Chelsea anche dal punto di vista ambientale. La Fiorentina avrebbe dunque posto in stand by l’eventuale assalto ad Alberto Gilardino, ex violinista con un passato al centro dell’attacco dei viola, per tentare l’assalto ad un altro Maestro che fa del gioco armonioso, propositivo e impostato sul 4-3-3 una prerogativa principale.

Un possibile ostacolo alla trattativa sarebbe il cospicuo ingaggio percepito da Sarri nell’esperienza conclusa con largo anticipo a Roma, sponda biancoceleste, ma la Fiorentina tenterà di concretizzare un obiettivo in piena linea con le ambizioni della società viola. Il futuro di Sarri terrà banco fino al prossimo giugno, quando il tecnico potrà sciogliere le riserve e scegliere la squadra del futuro dopo aver sfogliato una margherita ricca di proposte dall’Italia e dall’estero.

