Sarri studia la Lazio del futuro – Sarri ha iniziato a programmare la Lazio del futuro in vista della prossima stagione. Se i biancocelesti dovessero raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, infatti, arriverebbero nelle casse del club circa 50 milioni di Euro da investire nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Sarri studia la Lazio del futuro – Secondo “Il Messaggero“, infatti, il tecnico biancoceleste avrebbe richiesto alla società alcuni profili per rendere la squadra sempre più competitiva. I colpi in questione risponderebbero ai nomi di Domenico Berardi del Sassuolo, Rafa Silva del Benfica ed Hudson-Odoi del Chelsea. Attenzione poi anche ad Andrea Pinamonti, giovane centravanti del Sassuolo molto stimato dall’allenatore toscano. Per ora si parla solo di nomi ma la Lazio che verrà sta iniziando a prendere notevolmente forma.

