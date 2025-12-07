Sarri scuote la Lazio: analisi e segnali dal pari col Bologna

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Lazio Bologna, Sarri analizza l’1-1 dell’Olimpico

Il pareggio tra lazio e bologna ha lasciato una scia di riflessioni. Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha offerto un’analisi lucida della sfida, partendo dalla prestazione complessiva: “La partita è stata fatta bene, contro una squadra di livello. Li abbiamo messi in difficoltà. Il rammarico del gol preso nasce da errori in serie. La squadra sta crescendo e questo mi rende contento, anche se resta il rimpianto di non averla vinta”.

Sarri su Castellanos

Il tecnico ha poi parlato di Taty Castellanos, tornato in campo dopo un periodo complicato: “Dopo essere stato fermo così tanto non è al massimo. È nervoso, vuole stare meglio fisicamente. A noi basterebbe fare qualche gol in più. Che li faccia il centravanti o qualcun altro conta poco. Stiamo creando più occasioni, ora serve essere più cattivi in zona gol”.

L’espulsione di Gila e la gestione dell’inferiorità

Sul rosso a Mario Gila, Sarri non ha nascosto la sua opinione: “Un po’ permaloso è stato, parlo dell’arbitro Fabbri. Non c’è stata offesa. Di solito in certe situazioni si gira e fa finta di niente”.

Ha poi elogiato il gruppo per la tenuta nei minuti finali: “I ragazzi sono stati bravi nel compattarsi. Basic sembrava perso, invece si è ritrovato. Merito suo”.

Il messaggio al mercato

Chiusura netta sulle strategie della Lazio: “Non indebolita non basta, la squadra va rinforzata. Se arriva qualcuno che non ci migliora, meglio non arrivi”.

