Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, avrebbe rispedito al mittente un’offerta triennale del Nottingham Forrest: l’indiscrezione

Foto di Stefano D’Offizi

Dimenticare l’ultima sfortunata avventura con l’ex squadra rituffandosi subito in una nuova storia, anche se in un campionato e in un contesto totalmente diversi. Non è la priorità di Maurizio Sarri, il quale, secondo quanto annunciato da Alfredo Pedullà, avrebbe rinunciato ad un ricco triennale del Nottingham Forrest per rimettersi subito in carreggiata dopo il burrascoso addio alla Lazio, culminato con le dimissioni in seguito ad un colloquio con la squadra e la sconfitta interna contro l’Udinese, in Serie A.

Il club inglese avrebbe contattato il tecnico toscano dopo il pareggio esterno maturato nello scontro diretto per la salvezza con il Luton Town e, soprattutto, i quattro punti di penalizzazione inflitti al Nottingham Forrest per violazione del Fair Play Finanziario, decisivi per ricacciare la squadra al terzultimo posto e proprio alle spalle dello stesso Luton. Nel tentativo di riequilibrare una situazione molto complicata, la dirigenza inglese avrebbe voluto affidare a Sarri l’immediata ripartenza, per un’offerta rispedita al mittente quarantotto ore dopo l’annuncio ufficiale alla Lazio in merito alle dimissioni.

Tutto ciò, nonostante la prospettiva di un mercato condotto da protagonista e con la previsione di un ingente esborso economico per rilanciare le ambizioni di una nobile decaduta del calcio inglese. Al Nottingham, Sarri avrebbe trovato anche Divock Origi, tra gli altri, calciatore del Milan il cui cartellino è stato rilevato in prestito con diritto di riscatto nel corso della sessione estiva. Così, tuttavia, non sarà: Maurizio Sarri avrebbe altri piani per il futuro declinando l’offerta della società britannica.

