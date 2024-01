Sarri, a margine della vittoria della Lazio sul Lecce proprio grazie ad un gol di Felipe Anderson, ha parlato del rinnovo del brasiliano

“Il rinnovo di Felipe Anderson? Mi sembra una storia tipicamente italiana quella di affrontare un discorso simile ben prima della scadenza prefissata. Il contratto scade a giugno, c’è tempo per fare tutte le valutazioni. In Inghilterra, i calciatori coinvolti in queste tipologie di situazioni danno tutto fino a giugno, ad esempio. Affronteremo il discorso a tempo debito”. Maurizio Sarri, a margine dell’anticipo domenicale tra la Lazio e il Lecce, match nel quale i biancocelesti si sono imposti per una rete a zero proprio grazie ad un gol di Felipe Anderson intorno all’ora di gioco, ha commentato l’annosa questione riguardante il prolungamento contrattuale del brasiliano. Negli ultimi tempi, si rincorrono i rumors di un possibile addio del trentenne alla capitale mediante la formula a parametro zero, considerando la scadenza dell’accordo in essere a giugno.

La situazione intorno al calciatore è ancora tutt’altro che definita, con Claudio Lotito che avrebbe rispedito al mittente un’offerta proveniente dall’Al-Shabab, club saudita già in trattativa per i vari Politano e Spinazzola, stanziata intorno ai 15 milioni di euro, per definire anticipatamente il trasferimento del brasiliano in Saudi Pro League. Altro club iscritto alla corsa per Felipe Anderson sarebbe la Juventus, con la Vecchia Signora che avrebbe però tutta l’intenzione di attendere la naturale scadenza dell’accordo con la Lazio per prelevare il cartellino del calciatore gratuitamente. La situazione, in questo momento, non starebbe destabilizzando più di tanto il classe 1993, risultato decisivo nella gara di oggi per consentire alla Lazio di agganciare momentaneamente il quarto posto, dopo aver agguantato la quarta vittoria consecutiva in Serie A.

Oltre all’articolo: “Sarri polemico sul rinnovo di Felipe Anderson: “Tipico della Serie A”, leggi anche: