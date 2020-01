Sarri Napoli, striscioni in città contro il tecnico della Juve

SARRI NAPOLI – Non sarà una “accoglienza” facile quella che riceverà stasera a Napoli Maurizio Sarri.

L’allenatore della Juventus tornerà al San Paolo da avversario, in occcasione del big match di stasera tra gli azzurri e Cristiano Ronaldo e compagni.

Questa notte sono stati infatti appesi diversi striscioni contro il tecnico toscano nella città partenopea. Il clima che attende Sarri – sulla panchina del club di De Laurentiis tra il 2015 e il 2018 – sarà dunque di fuoco.

Per il Napoli sarà inoltre – al di là della fortissima rivalità con i bianconeri – una partita cruciale, in quanto in campionato non vince in casa dal match contro il Verona dello scorso ottobre, e lo scorso sabato è arrivato un pesante ko contro la Fiorentina per 2-0.

Il riscatto c’è stato martedì sera in Coppa Italia: un gran gol di Insigne ha steso la Lazio qualificando la squadra di Gattuso alla semifinale della competizione. Ora serve però continuità in modo da ritorvare quella serenità perduta.

Nella notte Napoli tappezzata da questi striscioni. Il ritorno di #Sarri non lascia indifferente il popolo azzurro. #napolijuventus pic.twitter.com/Nb4NLV1uK6 — Marte Sport Live (@MarteSportLive) January 26, 2020

SARRI NAPOLI – Così si era espresso Sarri nelle scorse ore, in occasione della conferenza stampa: “I fischi li considererei una manifestazione d’affetto. Ero lì quando il Napoli ha pagato la clausola di Higuain, perciò posso dire che erano ingiusti. Se posso escludere un mio ritorno a Napoli? In questo momento non ho pensieri sul futuro, dopo questa esperienza posso pensare anche di smettere, non so quante energie mi restano e se penserò di fare ancora bene“.