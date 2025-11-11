Sarri-Lazio, tensione crescente: rapporto ai minimi termini

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Tensione tra Sarri e la Lazio: clima sempre più pesante

L’aria in casa Lazio è tesa: le ultime uscite di Maurizio Sarri hanno irritato la società biancoceleste, stanca dei continui riferimenti del tecnico alle mancate operazioni di mercato. Dopo la firma fino al 2027, Sarri ha scoperto che il club non poteva muoversi per via dell’indicatore di liquidità, e da allora non ha perso occasione per sottolinearlo pubblicamente.

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, l’allenatore ha lanciato l’ennesima frecciata: “Mercato di gennaio? Nessuno mi ha detto niente”. Una frase che ha fatto infuriare la dirigenza, già in disaccordo con altre sue dichiarazioni.

Il comunicato della Lazio e la replica del tecnico

Dopo la sconfitta per 2-0 con la squadra di Cristian Chivu, il club ha diffuso un comunicato per precisare che le parole di Sarri sugli arbitri erano state fraintese. Ma la tensione resta alta. Il tecnico, visibilmente irritato, ha attaccato la classe arbitrale: “È ora di noleggiare arbitri dall’estero, non vedo più arbitri all’altezza”.

Convivenza forzata e attesa per il mercato

Secondo Il Corriere dello Sport e Il Messaggero, il rapporto tra Sarri e la Lazio prosegue solo per ragioni economiche. L’allenatore si sente tradito e attende un confronto con il direttore sportivo Angelo Fabiani per discutere dei rinforzi.

Nonostante tutto, Sarri non ha intenzione di dimettersi. Ha promesso di restare fino a giugno “per rispetto della squadra e dei tifosi”, ma il futuro appare sempre più incerto.

