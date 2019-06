Sarri Juventus Guardiola – ESPN, Sarri resta: c’è una clausola di 5 milioni

Sarri Juventus, questo matrimonio non si deve fare. Tra la Juventus e Maurizio Sarri c’è il nodo indennizzo richiesto dal Chelsea. Lo scrive ESPN, secondo cui i Blues, per lasciar partire il tecnico toscano, avrebbero chiesto 5 milioni di sterline come stabiliti nel contratto. La società bianconera non vorrebbe pagare per assumere il tecnico, essendo fino a qualche tempo fa a rischio esonero. Il Chelsea aveva già individuato in Lampard il successore. Ma l’ex bandiera del Chelsea non è più certo di sedersi sulla panchina della squadra di cui è stato simbolo, insidiato da Javi Garcia del Watford. Ora Juventus spiazzata o Sarri è solo un depistaggio: il vero obiettivo è Guardiola, come potete leggere nel nostro articolo. Sarri, Juventus, Guardiola un triangolo che non ha ancora fine. Seguiranno aggiornamenti.

L’ex tecnico del Napoli ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista a Vanity Fair che potete trovare qui.

Sarri e il pensiero per i Napoletani:

“I napoletani conoscono l’amore che provo per loro, ho scelto l’estero l’anno scorso per non andare direttamente in un’altra squadra italiana. La professione può portare ad altri percorsi, ma non cambierà il rapporto. Fedeltà è dare il 110% nel momento in cui ci sei. Che vuol dire essere fedele? E se un giorno la società ti manda via? Che fai: resti fedele a una moglie da cui hai divorziato? L’ultima bandiera è stata Totti, in futuro ne avremo zero”.

Sulla voglia di Italia:

“Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Però, lo stesso, alla mia età faccio solo scelte professionali perché non potrò allenare 20 anni. È l’anagrafe a dirlo. È roba faticosa, la panchina. Quando torno a casa in Toscana mi sento un estraneo. Negli ultimi anni ci avrò dormito trenta notti”.