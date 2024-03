Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha espresso dubbi in merito alla propria permanenza nella capitale pur essendo vincolato da un contratto

Foto di Stefano D’Offizi

L’importanza capitale di Maurizio Sarri alla guida tecnica della Lazio si era perfettamente consacrata nel corso della passata stagione, con lo splendido secondo posto raggiunto dalla squadra praticando un calcio offensivo e propositivo, in piena linea con i dettami tattici dell’ex tecnico della Juventus e del Napoli. Nell’annata in corso, causa alcune divergenze sul mercato in merito ai possibili rinforzi indicati dall’allenatore (ma assecondati solamente per ciò che concerne i vari ruoli in cui operare) e troppi risultati altalenanti conseguiti dalla squadra, che ha accumulato già quindici sconfitte stagionali, il rapporto tra lo stesso Sarri e la società si sarebbe incrinato. La stima nei confronti dell’operato del tecnico resta, ma questa componente non sarebbe sufficiente per consentire al Mister di proseguire la propria avventura in biancoceleste.

A fine stagione, secondo quanto riportato da calciomercato.com, tutte le strade di Maurizio Sarri potrebbero non rincondurre a Roma, con una permanenza più che mai in dubbio in relazione anche alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico a margine della sfida di Monaco, vinta dal Bayern per 3-0, e che ha sancito l’addio della squadra alla Champions League: “Ho un contratto, ma il ciclo sta per finire”. Parole che saprebbero di addio anticipato o di mancata conferma di una società che avrebbe indirizzato i radar verso il Portogallo, laddove, Sergio Coincecao, ex calciatore laziale e pronto per il ritorno in Italia anche in veste di tecnico, continua a stuzzicare le idee della piazza.

Sarri e la Lazio, storia quasi al capolinea: la conferma del tecnico

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio anticipato di Sarri rispetto ad un accordo in scadenza nel 2025, l’allenatore toscano rientrerebbe nella lista dei papabili per l’eventuale post Vincenzo Italiano, il quale potrebbe, a sua volta, lasciare la Fiorentina. Nel frattempo, la Lazio è chiamata a ricomporre i pezzi di una stagione ben al di sotto delle aspettative cercando di redimersi in Coppa Italia, competizione nella quale è attesa dalla semifinale contro la Juventus di Allegri. A giugno, è attesa la resa di quei conti che, al momento, proprio non quadrano.