Maurizio Sarri, tecnico attualmente svincolato, avrebbe ricevuto un’offerta dal Marsiglia, squadra che ha contattato anche Fonseca

Destini incrociati, nel valzer estivo degli allenatori previsto per giugno: Maurizio Sarri e Paulo Fonseca, si contengono, testa a testa, diverse panchine in vista della prossima stagione. In particolare, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, quella dell’Olympique Marsiglia, club ormai in procinto di separarsi da Gasset, tecnico che ha rilevato Gennaro Gattuso nel corso della stagione, ha risollevato la squadra, ma non abbastanza da raggiungere una qualsiasi qualificazione alle prossime edizioni delle Coppe Europee. La società transalpina, dunque, avrebbe contattato, oltre l’ex allenatore della Roma, anche lo stesso Sarri.

Attualmente, tuttavia, il tecnico toscano starebbe rifiutando proposte in serie, in giro per l’Europa, in attesa di una chiamata dall’Italia, magari proprio dal Milan, col Diavolo intento a sfogliare la margherita dei probabili candidati per la sostituzione di Stefano Pioli. In questo momento, ai nomi dell’ex tecnico, svincolatosi dalla Lazio a febbraio e dello stesso Fonseca, si aggiungerebbe un terzo incomodo: Sergio Conceicao, allenatore del Porto atteso al colloqui decisivo col nuovo Presidente dei lusitani, Villas Boas. Il Marsiglia, dunque, potrebbe, in qualche modo, insediare i piani del Milan in vista dell’immediato futuro, con Sarri in attesa di una chiamata dopo aver declinato varie offerte, tra cui spiccano quelle del Siviglia e dello Spartak Mosca.

