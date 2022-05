Sarri chiama Mertens alla Lazio – Dries Mertens, attaccante del Napoli e figlio adottivo della città sarebbe entrato, nelle ultime ore, nel mirino della Lazio. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta Dello Sport“, infatti, nonostante non ci siano ancora stati contatti diretti, la figura di Maurizio Sarri, allenatore che consacrò il centravanti belga, potrebbe risultare decisiva in questa importante operazione. Per ora, però, Mertens ha in mente solo il rinnovo con gli azzurri ma nel caso in cui l’accordo con De Laurentiis non dovesse trovarsi ecco che il club biancoceleste sarebbe prontissimo a ricongiungere l’ex PSV con il suo maestro.

Sarri chiama Mertens alla Lazio – Per quanto riguarda proprio il Napoli invece, al di la di quanto sopracitato, ci sarebbe la necessità di rinforzare il reparto offensivo. Con Politano e Lozano non certi di restare e Insigne verso Toronto i partenopei sono pronti a sferrare l’attacco decisivo per Federico Bernardeschi, esterno in uscita dalla Juventus.

