Sandi Lovrić, duello Cagliari-Genoa per il mediano dell’Udinese

La sessione invernale di calciomercato si scalda e tra i nomi che potrebbero cambiare casacca c’è quello di Sandi Lovrić. Il centrocampista sloveno, 27 anni, potrebbe lasciare l’Udinese con Cagliari e Genoa in prima fila per assicurarsene le prestazioni.

La Situazione in casa Udinese e le Offerte

Sandi Lovrić, in forza ai friulani dal luglio 2022, vive una stagione di ridotto spazio in Serie A, con sole 5 presenze e 1 assist all’attivo in questa campionato. Con un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e un ingaggio annuale stimato intorno ai 900.000 euro, il club bianconero sembra disposto a valutare le proposte. Già a novembre 2025, come riportato, l’Udinese aveva aperto a una formula di prestito con obbligo di riscatto, fissando la valutazione complessiva del giocatore tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Il Duello Italiano: Cagliari e Genoa All’Assalto

Sul giocatore, che vanta 44 presenze e 5 reti con la nazionale slovena, si è concretizzato l’interesse di due società di Serie A. Sia il Cagliari che il Genoa stanno valutando l’opportunità di rinforzare il proprio centrocampo con l’ex Lugano. L’operazione potrebbe quindi risolversi in un vero e proprio duello tra sardi e liguri nelle prossime settimane.

Il Valore e lo Scenario di Mercato

Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di Lovrić è stimato in 6 milioni di euro, una cifra in linea con le richieste dell’Udinese. Oltre al doppio interesse italiano, non mancano squadre straniere: il Pafos FC, società cipriota, avrebbe mostrato un forte interesse, favorito anche dalla presenza del direttore sportivo Cristiano Giarretta, ex Udinese. La trattativa, dunque, è aperta e le prossime settimane saranno decisive per il futuro del centrocampista.