Sanabria: il centravanti del Torino, classe 1996, può essere considerato uomo al centro del mercato italiano

L’immediato futuro di Antonio Sanabria, centravanti del Torino, potrebbe tingersi di biancoceleste. A dispetto delle voci di mercato che lo vorrebbero quale oggetto del desiderio della Fiorentina e dello Spezia, l’attaccante classe 1996 potrebbe completare il reparto avanzato della Lazio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’inserimento a sorpresa della società capitolina sarebbe una conseguenza della spasmodica ricerca di un vice in grado di coadiuvare, o sostituire, Ciro Immobile. L’idea della dirigenza biancoceleste sarebbe quella di accontentare le richieste di Mister Sarri per inserire nuovi elementi utili per la rincorsa al quarto posto, obiettivo ancora ampiamente alla portata della Lazio.

La trattativa che potrebbe condurre Sanabria verso la Capitale, tuttavia, sarebbe possibile solo nel caso in cui, Urbano Cairo, decidesse di aprire alla possibilità di accettare una formula riguardante un prestito fino a giugno. Si preannuncia, comunque, un’operazione alquanto complicata, considerando l’importanza di Sanabria nello scacchiere di Juric. Con tre reti e un assist in questo Campionato, l’attaccante classe 1996 potrebbe salutare Torino ben prima della scadenza di contratto, prevista nel 2025. La forte tentazione del centravanti di misurarsi in una piazza come Roma, potrebbe agevolare una possibile trattativa tra Lotito e Cairo.

