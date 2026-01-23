Sanabria lascia la Cremonese? Possibile approdo al Boca Junior

L’avventura di Antonio Sanabria con la maglia della Cremonese sembra essere giunta ormai ai titoli di coda. L’attaccante paraguaiano, che fin qui agli ordini di mister Nicola non ha trovato lo spazio e la continuità che desiderava, sta valutando seriamente di lasciare i grigiorossi per cedere a una suggestiva tentazione proveniente dal Sud America. Il feeling con l’ambiente lombardo non è mai scattato del tutto e il ridotto minutaggio sta spingendo il giocatore a cercare fortuna altrove.

CREMONESE, SANABRIA VERSO L’ADDIO? IPOTESI BOCA JUNIOR

Secondo quanto riportato con insistenza dai quotidiani argentini, Sanabria potrebbe approdare al prestigioso Boca Juniors. Il club “Xeneize” è alla ricerca di una punta e potrebbe investire senza troppi problemi la cifra richiesta dalla società lombarda, fissata intorno ai 3 milioni di euro. Sebbene al momento la trattativa non sia ancora decollata e si trovi in uno stato embrionale, la sensazione è che l’affare possa subire un’ accelerata già nei prossimi giorni. La volontà del giocatore di tornare titolare in un progetto, unita alla disponibilità economica degli argentini, potrebbe rivelarsi decisiva per la fumata bianca.

