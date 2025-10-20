Samu Omorodion, il Chelsea prepara l’assalto da 100 milioni
Omorodion esplode al Porto
Il nome di Samu Omorodion è diventato centrale nel panorama europeo. L’attaccante spagnolo, protagonista con il Porto, si è imposto come uno dei talenti più promettenti della stagione 2025-26. Potenza, istinto per il gol e maturità in area di rigore lo hanno reso indispensabile per il club portoghese, che ora si trova a respingere assalti milionari.
Il Chelsea pronto all’offerta record
Secondo fonti inglesi e portoghesi, il Chelsea è pronto a mettere sul tavolo oltre 100 milioni di euro per portarlo a Stamford Bridge. I Blues sono alla ricerca di un centravanti giovane e dominante, e vedono in Omorodion il profilo perfetto per rilanciare un attacco in difficoltà. Se l’affare dovesse concretizzarsi, sarebbe uno dei trasferimenti più onerosi nella storia del club.
Porto irremovibile sul prezzo
Il Porto, fedele alla sua tradizione di valorizzazione dei talenti, non intende svendere il suo gioiello. L’attaccante ventenne ha già dimostrato numeri impressionanti e, in Portogallo, viene accostato a campioni come Radamel Falcao e Jackson Martínez. Il club non accetterà offerte sotto i 100 milioni, consapevole del valore sportivo e finanziario del giocatore.
Premier League come trampolino
Per Omorodion, la Premier League rappresenterebbe il passo naturale per consacrarsi tra i migliori giovani attaccanti del mondo. L’Inghilterra offre intensità e competitività, il terreno ideale per trasformare il talento in leggenda. Tutto lascia pensare che il prossimo capitolo della sua carriera possa scriversi a Londra.
