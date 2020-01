Sampdoria UFFICIALE Tonelli. E Caprari incontra il Sassuolo

Il prezzo per l'attaccante è 15 milioni di euro, le parti trattano

Sampdoria ufficiale Tonelli – Come annunciato da Massimo Ferrero, la Sampdoria è ancora in vendita. Sfumata la trattativa con la cordata Vialli, infatti, il presidente blucerchiato è alla ricerca di nuovi acquirenti. Nel frattempo, però, l’allenatore Claudio Ranieri chiede rinforzi. Dopo un avvio di stagione più che deludente, infatti, la Sampdoria ha ripreso piano piano il suo cammino verso l’obiettivo salvezza. L’allenatore romano ha chiesto l’arrivo di un difensore e quest’oggi è stato ufficializzato il ritorno di Lorenzo Tonelli. Il difensore centrale, che nel Napoli non ha mai trovato la continuità sperata, torna in Liguria con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla S.S.C. Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Tonelli (nato a Firenze il 17 gennaio 1990). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022”.

Sampdoria ufficiale Tonelli – Dopo l’arrivo di Tonelli, la Sampdoria è al lavoro anche sul fronte uscite. Gianluca Caprari, infatti, avrebbe manifestato il desiderio di andare via. Gli agenti del calciatore hanno incontrato il Sassuolo, squadra molto interessata al giocatore. Tuttavia, la dirigenza blucerchiata ha chiesto un compenso di circa 15 milioni di euro. La cifra è ritenuta molto alta, ma non è da escludere che le parti possano trovare l’accordo nei prossimi giorni.