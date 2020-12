Sampdoria, Quagliarella: “Onore giocare a Napoli con il nuovo nome allo stadio. Maradona e Rossi….”

Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di campionato con il Napoli. Il momento è speciale:

“E’ andato via anche l’attaccante come Pablito Rossi, quando vanno via giocatori del genere, restano nella storia. Maradona per noi è tutto, ha reso orgogliosi i napoletani in Italia e nel Mondo. Chi non aveva il suo poster? Io avevo mio papà e avendo l’abbonamento, si registrava le partite in VHS e io le guardavo da piccolo, una malattia che poi mi ha trasmesso“.

A Napoli, da stadio “San Paolo” a “Diego Armando Maradona”: “Un privilegio, una grande fortuna essere la prima squadra italiana a giocare nel Diego Armando Maradona. Io sono il capitano, napoletano, è un qualcosa di unico. Segnare lì? Uno stimolo in più, abbiamo bisogno di fare punti. Per me, si sa, non è una partita come le altre“.

Quagliarella conclude sul numero dieci: “Il dieci rappresenta un giocatore che non è uguale agli altri, per ovvi motivi ho preferito continuare con il mio 27“.

