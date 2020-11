Sampdoria Genoa Rolando Maran: “Vittoria che ci da la carica”

SAMPDORIA GENOA ROLANDO MARAN Con una ripresa davvero straordinaria il Genoa rimonta e batte per 3 a 1 la Sampdoria in Coppa Italia. Decide una doppietta di Scamacca e la rete di Lerager. Gol della Sampdoria nel primo firmato da Verre.

SAMPDORIA GENOA ROLANDO MARAN Brutto primo tempo del Genoa, mollo, senza idee e con zero tiri in porta Due miracoli di Marchetti salvano il Grifo sullo zero a zero. Nella ripresa cala la Sampdoria, esce uno straordinario Genoa che fa felici i suoi tifosi ed avanza al turno successivo dove incontrerà la Juventus.

SAMPDORIA GENOA ROLANDO MARAN A fine gara il tecnico rossoblù ha così analizzato la partita come ripreso da Buoncalcioatutti.it:

“Una prestazione così ci dà tanta carica, perché venivamo da un momento difficile. Domenica dopo la partita avevo detto che avevamo messo il primo mattone per la ripresa in campionato e che oggi avremmo dovuto lavorare su quella prestazione. L’abbiamo fatto, soprattutto nel secondo tempo: forse quel gol contro l’Udinese ci è pesato come un macigno, siamo andati sotto ma in quel momento sono venuti fuori i valori morali di questa squadra. Anche quelli tecnici, perché siamo riusciti a scrollarci di dosso le paure e andare a fare le cose come le facciamo in allenamento, onestamente. Tante volte non siamo riusciti a portare in campo le cose come le facciamo in allenamento. Nel secondo tempo è uscito il modo di interpretare che volevamo: sono stati bravi a mettere in campo una prestazione del genere che è valsa una vittoria meritata nel derby”.

SAMPDORIA GENOA ROLANDO MARAN Sulla ripresa giocata con un diverso spirito, con voglia, intensità e dinamismo il tecnico si è così espresso:

“Non ho dovuto motivarli, ho cercato di liberarli aiutandoli nelle cose in cui trovavamo difficoltà, ma la reazione è arrivata da loro. Per questo gli faccio i complimenti: hanno tirato fuori valori morali. Oggi rientrava in campo anche Eldor, che non giocava da tanto tempo ed è andato via via crescendo pure lui. Credo che questo sia un bel segnale per tutta la squadra. Le cose che abbiamo vissuto non sono ancora superate, nel finale eravamo un po’ stanchi ma nonostante questo c’è stata la voglia di portare a casa fino in fondo questo risultato”.

