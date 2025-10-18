Sampdoria, Donati esonerato: pronto Foti per sostituirlo

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 18 Ottobre 2025 · Aggiornato il 18 Ottobre 2025

La Sampdoria non riesce a trovare pace. Dopo la scampata retrocessione in Serie C nella scorsa stagione, i blucerchiati sembrano non essere usciti da quella spirale negativa che la sta portando sull’orlo del baratro. In questo avvio di campionato infatti, la squadra ligure ha collezionato solamente 5 punti in 8 giornate di campionato, posizionandosi in terzultima posizione in classifica, a pari punti con il Mantova.

Proprio per questo motivo, la dirigenza ha cercato di invertire questo trend fortemente negativo fin da subito, esonerando il mister Massimo Donati: fatale per lui la sconfitta nel derby maturata sul campo della Virtus Entella per 3 a 1. Al suo posto, è pronto Salvatore Foti, profilo già cercato dalla Samp durante l’estate, prima che la scelta ricadesse poi su Donati. Dopo aver fatto esperienza sulla panchina della Roma come vice di un allenatore top come Josè Mourinho, Foti è pronto per la prima esperienza da responsabile tecnico della squadra: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’affare è ai dettagli.

SAMPDORIA, UFFICIALE L’ESONERO DI DONATI: IL COMUNICATO DEL CLUB

Così la Sampdoria ufficializza l’addio dell’ormai ex tecnico doriano Donati: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli”.

