Samp, Tavares si presenta: “Spero di diventare un campione con questa maglia”

“Non vedo l’ora di indossare questa maglia”

Il nuovo terzino della, ha parlato al sito ufficiale del club blucerchiato: “Giocare in una squadra cosi importante è una bella sensazione. Spero di adattarmi al più presto con i compagni che mi hanno accolto alla grande. Non vedo l’ora di indossare questa maglia e rendere felici i tifosi. Ringrazio il presidente Ferrero per questa opportunità, gli sono grato. Vi renderò orgogliosi. Sono un calciatore veloce, con una buona tecnica a cui piace molto l’uno contro uno. Qui il mister gioca con una difesa a quattro, mi sta parlando molto e mi sto ambientando in allenamente, questo è importante per affrontare le partite. Cerezo è stato un campione con questa maglia come spero di diventare anche io. Prima che arrivasse Rafael mi ha aiutato molto Barreto. Saremo agguerriti in tutti i match, in particolare nel derby. Quelle sono partite che non si giocano, si vincono. Vogliamo fare una grande stagione, e vedo una rosa con ampi margini di miglioramento”.

Infine un pensiero sui tifosi della Samp: “Sono molto calorosi e mi hanno accolto a braccia aperte sin da subito”.