Sammer avverte Nagelsmann: “Meno impulsività, più calma”
Sammer avverte Nagelsmann: serve più compostezza
Poco prima delle decisive gare di qualificazione ai Mondiali contro Lussemburgo e Slovacchia, l’ex campione d’Europa Matthias Sammer ha lanciato un chiaro messaggio al commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann.
Durante un talk show di Sky, Sammer ha consigliato al giovane tecnico di ridurre l’impulsività e mantenere maggiore calma nelle decisioni: “Julian è ancora un allenatore giovane, e i giovani tendono a creare scompiglio quando vogliono fare la differenza”.
L’esperienza di Sammer come riferimento
Oggi consulente del Borussia Dortmund, Sammer conosce bene le difficoltà di un tecnico ambizioso. “Un giovane allenatore vuole una soluzione immediata. Uno più esperto resta lucido, lavora sulla fiducia”, ha spiegato il vincitore di Euro 1996, invitando Nagelsmann a “pensare un po’ più come un allenatore anziano”.
Già la scorsa estate, Sammer aveva espresso critiche verso lo stile di gioco della nazionale e la gestione del post-Europeo 2024. Nagelsmann aveva replicato con toni concilianti, preferendo un confronto diretto alle polemiche pubbliche.
Un richiamo alla calma per la Germania
Con la Germania sotto pressione dopo un avvio altalenante in Nations League e nelle qualificazioni mondiali, Sammer ha ribadito il suo messaggio: “Non ti riuscirà se crei costantemente fattori scatenanti”.
In vista delle prossime sfide, il consiglio dell’ex allenatore del Dortmund è netto: più calma, meno reazioni istintive, e fiducia nei propri giocatori.
