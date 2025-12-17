Samardzic, ritorno di fiamma Lazio? La posizione dell’Atalanta

Il profilo di Samardzic e i precedenti con la Lazio

Il nome di Lazar Samardzic torna a circolare con insistenza nelle analisi di mercato. Il centrocampista offensivo serbo, classe 2002, era stato accostato alla Lazio nell’estate 2023, quando militava ancora nell’Udinese. All’epoca il suo profilo era considerato poco dinamico e per caratteristiche troppo vicino a Luis Alberto, valutazione che frenò l’operazione nonostante una stima già allora intorno ai 25 milioni di euro.

L’Atalanta e una valutazione che non cala

Oggi Samardzic veste la maglia dell’Atalanta, club che lo ha inserito nel proprio progetto nell’estate del 2024, con riscatto lo scorso luglio, e che non sembra intenzionato a fare sconti. La valutazione resta sostanzialmente stabile, segnale della fiducia del club bergamasco nel potenziale del giocatore. In Serie A, il serbo ha collezionato 12 presenze, arricchite da 1 gol e 2 assist, numeri che raccontano un inserimento graduale ma significativo.

Numeri, nazionale e valore di mercato

Nel percorso internazionale, Samardzic vanta 26 presenze e un gol con la Serbia, confermandosi elemento stabile del giro della nazionale. Secondo Transfermarkt, il suo valore attuale è stimato in 17 milioni di euro, cifra inferiore alle richieste di bottega ma che non modifica la linea dell’Atalanta, orientata a valorizzarlo sul campo prima di eventuali valutazioni future.

Scenari futuri

La Lazio osserva, consapevole che il profilo resta interessante per qualità tecniche e visione di gioco. Ma, allo stato attuale, strappare Samardzic all’Atalanta appare operazione complessa, destinata a richiedere convinzione, tempi giusti e un investimento importante.