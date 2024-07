Lazar Samardzic, eclettico centrocampista dell’Udinese, avrebbe accettato la destinazione Milan: coinvolto anche Tommaso Pobega

Il primo indizio che potrebbe scaturire una prova, in attesa del via libera da parte dell’Udinese per convolare definitivamente (e clamorosamente, considerando i risvolti di un’estate fa in chiave nerazzurra) a nozze. Lazar Samardzic, secondo quanto confermato da La Gazzetta dello Sport, accetterebbe di buon grado la destinazione rossonera e l’ostacolo, o meglio, lo spauracchio, rappresentato dalle commissioni previste per finalizzare l’affare con l’entourage del calciatore potrebbe già essere decaduto. La ferrea volontà del serbo di non perdere un altro treno (l’ultimo, probabilmente) in Italia per la definitiva consacrazione in una big dopo le difficoltà riscontrate nelle trattative con Inter, Napoli, Juventus e Lazio, per varie vicissitudini, potrebbe giocare nettamente a favore del Milan. La novità delle ultime ore potrebbe addirittura condurre Pobega a Udine.

Stando a quanto appreso, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe ben chiaro l’obiettivo identificato nel classe 2002, ma solamente a fronte di un’uscita in mediana. A fronte delle poche offerte per Bennacer, centrocampista algerino per il quale sembrerebbe profilarsi solamente la pista araba, e Adli, il cui cambio di numero di maglia non dovrebbe rappresentare solamente una gentile concessione a Alvaro Morata, quanto un possibile risvolto di mercato, il Diavolo potrebbe presentarsi a Udine con un assegno da 15 milioni di euro e il cartellino di Pobega.

Samardzic al Milan: appuntamento a domani, con Pobega contropartita

Il mediano rossonero, reduce da una stagione alquanto complicata a causa del grave infortunio muscolare subito nella gara contro il Monza, a dicembre, non avrebbe pienamente sedotto l’idea calcistica di Paulo Fonseca. Il venticinquenne centrocampista potrebbe rientrare nella possibile trattativa con i friulani nel tentativo di ridurre l’esborso cash. Paradossalmente, Lazar Samardzic sarebbe il profilo più vicino a vestire la maglia rossonera; il primo cenno, in questo, sarebbe già arrivato.