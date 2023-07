Lazar Samardzic, gioiello dell’Udinese, sarebbe finito anche nel mirino dell’Inter: si profila un nuovo derby tutto milanese

Siamo appena al 1º luglio ma, sulle sponde del Naviglio, la stagione 2023/2024 del Milan e dell’Inter, almeno in ottica calciomercato, è già iniziata. L’oggetto del contendere stavolta, dopo il primo sgambetto Thuram rifilato dai nerazzurri ai rossoneri, è un gioiello riposto in una vetrina in Friuli, precisamente ad Udine: Lazar Samardzic. Per il mediano dei bianconeri, complice una stagione da protagonista agli ordini di Sottil, condita da cinque reti e quattro assist in trentasette apparizioni, si prospetta un’estate da vero oggetto dei desideri.

Forte di un prolungamento di contratto stipulato nel 2021 con scadenza prefissata nel 2026, l’Udinese si è assicurata una lauta plusvalenza sul prossimo trasferimento del calciatore. Prelevato dalla galassia RedBull per poco più di tre milioni di euro, il valore di Samardzic è da considerarsi, almeno, quintuplicato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Diavolo non risulta l’unico iscritto alla corsa per il mediano classe 2002.

Ad anticipare la concorrenza e scattare dalla pole per assicurarsi di uno dei diamanti più puri della Serie A, infatti, potrebbe essere l’Inter. La dirigenza nerazzurra, certificate le difficoltà riscontrate nella trattativa che la condurrebbe a Davide Frattesi, per il quale, il Sassuolo, chiede sempre quaranta milioni di euro, avrebbe intenzione di intavolare dialoghi concreti con l’Udinese.

Discorso diverso per il Milan, con il Diavolo intento a sfogliare la margherita delle alternative per la mediana in seguito alla partenza di Tonali. Le priorità, al momento, dopo l’acquisto di Loftus-Cheek sarebbero Musah e Reijnders ma, Samardzic, è un pallino di Moncada di vecchia data. Il gioiello serbo, dunque, sta per infiammare un nuovo Derby milanese del mercato. E siamo ancora al 1º luglio…

