Nuovo innesto in arrivo per l’attacco della Salernitana: i granata sono infatti pronti ad accogliere Jovane Cabral, attaccante capoverdiano dello Sporting Lisbona, di ritorno in Italia dopo il prestito alla Lazio dello scorso anno.

SALERNITANA, PRESO JOVANE CABRAL: DOMANI LE VISITE MEDICHE

Come riportato da Sky Sport, la trattativa è chiusa ed il giocatore arriverà domani per svolgere le visite mediche. Subito dopo arriverà la firma sul contratto che lo legherà alla Salernitana. Cabral arriva con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: