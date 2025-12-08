Samuele Zarlenga · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

In casa Liverpool continua a tenere banco il caso Salah. In seguito alle dichiarazioni dell’egiziano di qualche giorno fa, la situazione non è cambiata affatto, anzi. Il tecnico Slot infatti, secondo quanto raccolto dall’Inghilterra, avrebbe deciso clamorosamente di escludere l’attaccante dai convocati per la sfida di Champions contro l’inter.

LIVERPOOL-SALAH, ARIA D’ADDIO? L’EGIZIANO VERSO L’ESCLUSIONE DAI CONVOCATI CONTRO L’INTER

Secondo i quotidiani inglesi, la squadra partirà nel pomeriggio per Milano, dove ci sarà la conferenza di Slot e la visita della squadra inglese sul prato di San Siro, il tutto senza Salah. In tutto questo, la società ha già mostrato pieno appoggio al tecnico olandese, mostrandosi totalmente in disaccordo con il comportamento dell’egiziano, non escludendo ulteriori provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Dopo le tre partite in panchina dunque, l’esclusione dai convocati andrebbe solamente a peggiorare lo scenario già di per sé molto delicato. Salah e il Liverpool non sono mai stati così lontani e, come ammesso dallo stesso ex roma e fiorentina, potrebbe non vestire la maglia dei Reds mai più, visto il possibile addio già a gennaio, con l’Arabia che comincia a essere sempre più un opzione.

Oltre a “Salah-Slot, frattura insanabile: convocazione contro l’Inter a rischio” leggi anche: