Salah-Slot, confronto decisivo: futuro incerto tra offerte estere

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Un incontro che può cambiare il futuro di Salah

La situazione attorno a Mohamed Salah è diventata il tema centrale in casa Liverpool: il tecnico Arne Slot è pronto a un confronto diretto con l’attaccante, che sta riflettendo sul proprio futuro mentre osservatori della Saudi Pro League e della MLS preparano le loro mosse. L’egiziano ha dichiarato che il Liverpool lo aveva “scaricato” dopo il 3-3 contro il Leeds United, episodio che ha anticipato la sua esclusione dalla lista dei convocati nella sfida contro l’Inter, ultimo segnale di una frattura ormai evidente.

La tensione cresce e i club esteri osservano

Il malumore di Salah è esploso dopo tre gare consecutive di Premier League vissute in panchina. Mentre Slot prova a riorganizzare il gruppo per uscire dal periodo difficile, culminato con l’1-0 proprio contro l’Inter, resta aperto il dossier relativo all’egiziano. Secondo il Mirror, diversi club della Saudi Pro League, tra cui Al Hilal, Al Qadisah e Neom, sono pronti a formulare un’offerta. In MLS osservano con attenzione San Diego e Chicago Fire, decisi a cogliere un’opportunità che potrebbe diventare storica per il campionato statunitense.

Slot resta cauto: “Non ho idea del suo futuro”

Le ultime dichiarazioni di Slot non chiariscono il quadro. Alla domanda se Salah abbia già disputato la sua ultima partita con il Liverpool, il tecnico ha risposto con un secco “Non ne ho idea”. Nei giorni scorsi aveva sottolineato come, a suo avviso, debba essere l’egiziano a chiedere scusa. La sensazione è che il confronto tra i due sarà decisivo per capire se la storia di Mohamed Salah ad Anfield sia davvero arrivata al capolinea.