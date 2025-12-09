Salah ai ferri corti col Liverpool: addio possibile a gennaio

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 9 Dicembre 2025

Salah-Liverpool: futuro sempre più incerto

Il rapporto tra Salah e il Liverpool sembra essersi incrinato in modo evidente. Le frizioni con Arne Slot e il mancato feeling con la dirigenza stanno portando l’egiziano a una fase della carriera che potrebbe presto aprire nuovi scenari. L’esclusione dalla lista per la trasferta di champions league contro l’inter, valevole per la sesta giornata, ha certificato un clima ormai difficile da ricucire.

L’attaccante trentatreenne ha parlato senza filtri di ciò che lo ha turbato all’interno dell’organizzazione Liverpool, criticando sia l’allenatore sia i vertici societari. La risposta non si è fatta attendere e il tecnico olandese ha rilanciato il dubbio più pesante della stagione. Ha dichiarato di non sapere se l’egiziano scenderà ancora in campo con i Reds, pur lasciando intendere che una soluzione è sempre possibile.

Le destinazioni che seguono l’evoluzione del caso

Il mercato osserva con attenzione. In cima alla lista dei pretendenti resta l’Al Hilal, club che già in passato aveva avanzato proposte molto elevate per assicurarsi l’esterno mancino. Anche altre società della Saudi Pro League seguono la vicenda, pronte a intervenire nel caso si aprisse uno spiraglio.

Parallelamente, in Europa restano vigili Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, che valutano l’opportunità di inserirsi nella corsa se il divorzio tra Mohamed Salah e il Liverpool dovesse concretizzarsi già a gennaio.

Il destino del Faraone è un punto interrogativo che potrebbe accendere il mercato invernale.