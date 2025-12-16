Saelemaekers e il Milan, un rinnovo a lungo termine: la scadenza

Alexis Saelemaekers, esterno belga in forza al Milan, ha trovato l’intesa per il rinnovo contrattuale con il club rossonero: la scadenza

RINNOVO SAELEMAEKERS MILAN SCADENZA – La lunga storia tra Alexis Saelemaekers e il Milan parte dal gennaio 2020, nel momento in cui il club scommette sulle potenzialità di un giovane esterno belga nel corso della sessione invernale. Passando per Bologna, prima, e Roma, poi, il cammino rossonero del classe 1999 lo ha condotto a divenire una pedina fondamentale del nuovo progetto targato Massimiliano Allegri. In estate, proprio quando la valigia del belga sembrava non dover essere disfatta per una nuova esperienza fuori dai confini di Milanello, il tecnico gli ha disegnato un ruolo da titolatissimo e i risultati sono evidenti: due reti – contro Napoli e Parma – e tre assist in campionato decisivi per la lotta per il vertice.

Saelemaekers risulta sempre tra i migliori in campo, è l’ultimo a mollare e, soprattutto, ha avuto il grande merito di spostare l’ago della bilancia anche sulla catena di destra dopo anni in cui tutte le certezze della squadra pendevano a sinistra, lato Theo Hernandez. Il belga dimostra una dedizione alla causa fuori dal comune, sintomo che il rientro a casa è uno di quelli a lunga scadenza.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto il rinnovo contrattuale del ventiseienne ex Anderlecht, il cui nuovo patto col Diavolo avrà nuovo termine nel 2031. A decorrere dal 1º luglio 2026, il quinquennale siglato tra le parti avrà effettiva valenza con la sigla sulla nuova intesa.

“Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo alla vittoria dello Scudetto 2022, Il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera“, recita il comunicato del club. Il belga e il Diavolo proseguono il proprio percorso insieme: la valigia può essere ufficialmente riposta negli sgabuzzini di Milanello.