Saelemaekers da leader: “Come nell’anno dello Scudetto”; rinnovo..

Anthony Ferrara · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 24 Novembre 2025

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del clima Scudetto 2022; vicino anche il rinnovo

SAELEMAEKERS SCUDETTO RINNOVO – Batte le mani a ritmo dei cori della Curva Sud. Canta e salta con i compagni al termine di un Derby in cui è risultato decisivo ai fini del risultato finale e, soprattutto, gioca e si esprime da vero leader. Le esperienze in prestito a Bologna e Roma hanno restituito al Milan un Alexis Saelemaekers ancor più consapevole dei propri mezzi, ancora più calato in una realtà nella quale era entrato in punta di piedi, nel gennaio 2020, e nella quale, adesso, riveste un ruolo da leader. Il blitz al limite dell’area, al minuto cinquantatré della stracittadina contro l’Inter e sugli sviluppi di azione di rimessa, ha condotto il belga a scagliare un tiro che ha impensierito Sommer e creato i presupposti per il tap-in di Christian Pulisic per lo 0-1 finale.

Anche contro i nerazzurri, così come nelle altre undici partite di questa stagione, Saelemaekers si sta rivelando una pedina imprescindibile dello scacchiere di Max Allegri con corsa, qualità, abnegazione e grande senso della posizione. Peculiarità, queste, tanto care al tecnico livornese e a uno staff tecnico che richiederà, a gran voce, il rinnovo contrattuale rispetto l’attuale accordo in scadenza nel 2027. Leader non solo in campo, ma anche nello spogliatoio.

Saelemaekers: “Sono innamorato del Milan. Gruppo forte, come nel 2022…”

Al termine del match, il belga ha dichiarato il proprio amore viscerale per i colori rossoneri e sottolineato l’unità d’intenti del gruppo sulla falsariga del 2022, anno in cui arrivò lo Scudetto numero 19. In tal senso, il Derby di ieri non si è rivelato sicuramente decisivo per le sorti del campionato, ma ha sottolineato quanto il Diavolo possa maturare ulteriori consapevolezze di poter lottare fino all’ultimo.

E in Alexis Saelemaekers, Allegri ha trovato uno dei propri discepoli più solidali. Il rinnovo del belga è una priorità assoluta. L’accordo finale, sulla base di 3,5 milioni di euro annui sino al 2029, appare a buon punto. Il belga è un punto fermo di questo nuovo progetto a tinte rossonere.