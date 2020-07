Ruud Krol: “Koulibaly? Liverpool ha i soldi per acquistarlo. Milik potrebbe fare bene alla Juve. Barcellona Napoli? Gli azulgrana li vedo in difficoltà. Lozano è in ripresa, può ancora migliorare”

In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Ruud Krol, ex difensore di Ajax e Napoli. Ruud Krol si è soffermato sulle vicende del campionato italiano e su tanti altri temi.

Ecco quanto emerso.

Milan-Juventus: “Le parole di Ibrahimovic rispecchiano il suo essere, con il suo arrivo c’è stato un cambiamento al Milan. Nella partita con la Juventus è stato decisivo con gol e assist che hanno portato a migliorare la prestazione dei rossoneri”.

De Ligt: “La Juventus ha subito 3 gol in sei minuti e se ci fosse stato De Ligt ciò non sarebbe stato possibile. Ha esperienza nel campionato olandese e ha faticato nell’adattamento al calcio italiano visto che l’infortunio di Chiellini ha accelerato il suo impatto con la Serie A. Ora è migliorato molto e ha tanta confidenza dei suoi mezzi”.

Atalanta: “Ho visto spesso l’Atalanta ed è la squadra più costante dopo la ripartenza. Gioca con grinta e tanta voglia di vincere, come dimostra la rimonta con la Lazio. Questa mentalità li potrebbe portare a vincere in futuro”.

Justin Kluivert: “Kluivert non è riuscito esprimersi al massimo, è molto giovane ma ha bisogno di tempo per ripetere le prestazioni offerte in Olanda, si tratta di una situazione simile a quella di Lozano al Napoli. Non ci si può aspettare da questi ragazzi che cambino immediatamente gli equilibri come Ibrahimovic”.

Koulibaly-Van Dijk: “Koulibaly è uno dei migliori in circolazione. Ha tante offerte e il Liverpool potrebbe raggiungere la giusta cifra, con il suo acquisto il club inglese andrebbe a rinforzarsi, personalmente apprezzo molto il centrale senegalese. Il Napoli andrebbe a perdere un grande difensore, ma sicuramente saprebbe come sostituirlo”.

Milik-Juventus: “Non so se Milik sarebbe il titolare o solo un’alternativa. Ha altre caratteristiche e qualità rispetto a Dybala e Ronaldo, ma sicuramente potrebbe fare molto bene. Rappresenterebbe la possibilità di cambiare gioco e modulo per la Juventus. Sarebbe un dispiacere vederlo lasciare Napoli, visto che la presenza del centravanti polacco offre al Napoli un’alternativa di gioco differente”.

Koopmeiners: “È un giocatore molto talentuoso, ma non bisogna aspettarsi un’incisività immediata. Ha bisogno di adattarsi bene al calcio italiano ma è un ottimo profilo in prospettiva”.

Van De Beek: “È un ottimo centrocampista che può segnare tanto. Sicuramente la Serie A è più dura e complicata rispetto al calcio olandese, bisognerebbe vedere il suo approccio ad una nuova realtà”.

Barcellona-Napoli: “Attualmente il Barcellona è in difficoltà, soprattutto nella fase difensiva, sono curioso di vedere gli azulgrana nella gara di ritorno contro il Napoli, che sta crescendo; penso che gli azzurri non hanno nulla da perdere, attualmente infatti sono fuori dai quarti, devono giocare come contro la Juventus in Coppa Italia, compatti e ordinati, sfruttando le ripartenze. Ovviamente nell’arco di due-tre settimane può cambiare tutto”.

Stengs e Boadu per il Napoli: “Boadu lo preferisco come punta centrale. Stengs lo considero meglio come seconda punta più che come esterno. Ha buone qualità e sulla fascia sarebbe isolato. Sono entrambi buoni giocatori e prima della quarantena avevano dimostrato tutta la loro pericolosità, meritando entrambi la chiamata della nazionale”.

La rivincita di Lozano: “Ha segnato un bel gol contro il Genoa e adesso conosce bene il calcio italiano. Pensa e gioca veloce ma purtroppo il pallone non sempre arriva visto che ha bisogno della profondità. Ora si sta esprimendo bene ed è in gran forma, può ancora migliorare”, ha chiosato Ruud Krol.