Runjaić: “Udine città meravigliosa per vivere e lavorare; società moderna, bel momento”

© foto Stefano D’Offizi

Kosta Runjaić, allenatore cinquantaquattrenne tedesco dell’Udinese è stato intervistato ad Udine da Sky Sport. Le dichiarazioni principali del mister bianconero:

“Contento, bel momento. Il bilancio è meno importante abbiamo nuovi giocatori in questa stagione con poca esperienza di Serie A, è un processo, dobbiamo imparare e dobbiamo continuare. Sicuramente vogliamo conquistare molti punti“.

L’infortunio di Davis: “Ci dispiace molto, saranno almeno quattro settimane“.

Kosta Runjaić conclude: “Udine è una città meravigliosa sai per vivere che per lavorare, la società è moderna, collaboratori gentili, tifosi fantastici e in questo momento va bene tutto. Sognare? Sì, si può, io non sogno“.

L’Udinese, in classifica dietro il settimo posto insieme alla Lazio, affronterà il prossimo turno di campionato il Sassuolo.