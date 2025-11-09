Rui Costa confermato presidente del Benfica: trionfo storico

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Novembre 2025

Rui Costa confermato alla guida del Benfica

Con una vittoria schiacciante, Rui Costa è stato confermato presidente del Benfica, superando João Noronha Lopes e trascinando la Lista G a un successo totale in tutti gli organi sociali del club. Il dirigente portoghese, ex stella di Milan e Fiorentina, ha ottenuto 1.266.105 voti, pari al 65,89%, contro i 655.566 (34,11%) del suo avversario.

Un successo plebiscitario per la Lista G

La vittoria di Rui Costa si estende anche alle altre cariche. José Pereira da Costa è stato eletto presidente dell’Assemblea Generale, Raul Fernando Martins guiderà il Consiglio Fiscale e Eduardo Stock da Cunha la Commissione delle Remunerazioni. Un risultato che consolida il controllo della Lista G su tutto l’apparato decisionale del club di Lisbona.

Affluenza record: il Benfica entra nella storia

Le elezioni hanno registrato 93.081 votanti, stabilendo un nuovo record mondiale di partecipazione per un club sportivo. Il precedente primato apparteneva al Barcelona, che nel 2010 aveva registrato 57.088 votanti. Il Benfica, già al primo turno, aveva superato il record dei blaugrana. Solo con il secondo turno il dato è stato ufficialmente riconosciuto. Le urne si sono aperte alle 08:30 e chiuse alle 22:00, in una giornata che segna un momento storico per la democrazia sportiva portoghese.

