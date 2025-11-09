Rui Costa confermato presidente del Benfica: trionfo storico
Rui Costa confermato alla guida del Benfica
Con una vittoria schiacciante, Rui Costa è stato confermato presidente del Benfica, superando João Noronha Lopes e trascinando la Lista G a un successo totale in tutti gli organi sociali del club. Il dirigente portoghese, ex stella di Milan e Fiorentina, ha ottenuto 1.266.105 voti, pari al 65,89%, contro i 655.566 (34,11%) del suo avversario.
Un successo plebiscitario per la Lista G
La vittoria di Rui Costa si estende anche alle altre cariche. José Pereira da Costa è stato eletto presidente dell’Assemblea Generale, Raul Fernando Martins guiderà il Consiglio Fiscale e Eduardo Stock da Cunha la Commissione delle Remunerazioni. Un risultato che consolida il controllo della Lista G su tutto l’apparato decisionale del club di Lisbona.
Affluenza record: il Benfica entra nella storia
Le elezioni hanno registrato 93.081 votanti, stabilendo un nuovo record mondiale di partecipazione per un club sportivo. Il precedente primato apparteneva al Barcelona, che nel 2010 aveva registrato 57.088 votanti. Il Benfica, già al primo turno, aveva superato il record dei blaugrana. Solo con il secondo turno il dato è stato ufficialmente riconosciuto. Le urne si sono aperte alle 08:30 e chiuse alle 22:00, in una giornata che segna un momento storico per la democrazia sportiva portoghese.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo