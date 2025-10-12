Rüdiger-Real Madrid, addio vicino: Arabia Saudita in agguato

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Ottobre 2025

Il futuro di Rüdiger a Madrid

Il rapporto tra Antonio Rüdiger e il Real Madrid sembra avviarsi alla conclusione. Il difensore tedesco, 32 anni, è in scadenza di contratto a giugno e il club non appare intenzionato a proporre un rinnovo. Le valutazioni dipenderanno dalle sue condizioni fisiche e dalle prestazioni nei prossimi mesi, ma i segnali vanno tutti verso un divorzio.

I problemi fisici e il “gentleman’s agreement”

Rüdiger ha convissuto a lungo con fastidi cronici al ginocchio, giocando spesso nonostante il dolore per non lasciare scoperta la retroguardia. Con la dirigenza madrilena sarebbe stato raggiunto un “gentleman’s agreement”: valutare insieme, entro la fine della stagione, se proseguire o separarsi.

L’Arabia Saudita pronta all’assalto

La Pro League saudita osserva con attenzione la situazione. Diversi club sono pronti a mettere sul piatto un’offerta importante per convincere il centrale a intraprendere una nuova avventura. La sua esperienza internazionale e la sua leadership lo rendono un obiettivo di primo piano per un campionato in continua crescita.

Le prospettive del Real Madrid

Perdere un profilo come Rüdiger significherebbe per il Real Madrid dover rivedere l’assetto difensivo, cercando un sostituto di pari carisma. Per il tedesco, invece, l’ipotesi araba potrebbe rappresentare l’ultimo grande contratto della carriera. Il bivio è chiaro: chiudere un ciclo glorioso a Madrid o aprirne uno nuovo sotto le luci della Saudi Pro League.

