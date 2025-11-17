Ruben Neves valuta l’Inter: l’Al Hilal apre alla cessione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

L’Inter accelera per Ruben Neves

La situazione di Ruben Neves vive ore delicate. Il centrocampista dell’Al Hilal sta riflettendo sul rientro nel calcio europeo, e la proposta dell’Inter lo attrae per prestigio, ambizione e prospettiva tecnica. Il club nerazzurro vede nel nazionale portoghese un rinforzo capace di incidere subito, soprattutto in vista della fase decisiva della stagione 2025-26.

La dirigenza apprezza la sua visione e la capacità di dare ordine alla manovra. Inoltre, il contratto in scadenza facilita una trattativa che rientra pienamente nella strategia economica del club lombardo.

La posizione dell’Al Hilal

Dall’Al Hilal filtra consapevolezza. Trattenere un giocatore desideroso di tornare ai massimi livelli europei non è semplice. Il club saudita valuta la cessione già a gennaio, purché arrivi un’offerta coerente con l’importanza del giocatore. I rapporti restano ottimi, ma l’idea di una separazione serena è sul tavolo.

Un ritorno che può cambiare il mercato

Per Ruben Neves, la Serie A rappresenta un’occasione per ritrovare intensità e competere nuovamente ad alto livello. L’Inter studia una formula tra prestito e diritto di riscatto, mentre il giocatore osserva con attenzione, affascinato dalla possibilità di vestire il nerazzurro.

Gli analisti ritengono che l’operazione possa influenzare l’intero mercato di gennaio. In Portogallo cresce il dibattito, convinti che un suo ritorno possa consolidarne il peso nella nazionale.

La decisione finale è attesa a breve, ma una cosa è chiara: Ruben Neves è destinato a essere uno dei nomi centrali della prossima sessione.

