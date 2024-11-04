Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Novembre 2024

RUBEN AMORIM VUOLE KVARATSKHELIA – Secondo quanto riportato dal media inglese CaughtOffside, Ruben Amorim, neo tecnico del Manchester United, starebbe già monitorando un “talento speciale” che possa “illuminare l’Old Trafford”.

Sebbene il Napoli abbia fissato il costo del cartellino di Khvicha Kvaratskhelia intorno ai 100 milioni di euro, Amorim è determinato ad acquistare il talento georgiano per sostituire Antony, che finora non è riuscito a dimostrare tutto il suo talento al Manchester United.

Ruben Amorim vuole Kvaratskhelia allo United per sostituire Antony

Il classe 2001 è in trattative con il Napoli per rinnovare il contratto, ma al momento si è giunti in una fase di stallo. I partenopei non sono disposti a concedere una clausola rescissoria bassa richiesta dall’agente, probabilmente con l’idea di venderlo successivamente a un prezzo più attraente per i possibili club acquirenti.

Non solo il Manchester United, anche Arsenal e Liverpool stanno monitorando la situazione di Kvaratskhelia, noto per le sue abilità offensive e la creatività.

Con l’addio di Erik ten Hag, il Manchester United permetterà al brasiliano Antony di trasferirsi, e i Red Devils vogliono assicurarsi che venga adeguatamente sostituito.

Kvaratskhelia rimane un obiettivo potenziale anche per il PSG, che ha mostrato un notevole interesse nei suoi confronti.

