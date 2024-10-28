Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2024

Il Manchester United è in trattative con l’allenatore dello Sporting, Ruben Amorim, per il ruolo di nuovo tecnico dopo l’esonero di Erik ten Hag. Il 39enne portoghese è emerso come il principale candidato per succedere al tecnico olandese, esonerato lunedì mattina.

La dirigenza dei Red Devils è pronta a pagare la clausola rescissoria del valore di 10 milioni di euro presente nel contratto di Amorim con lo Sporting CP.

Il tecnico portoghese era stato considerato anche per sostituire Jurgen Klopp al Liverpool in estate, prima della nomina di Arne Slot, e aveva discusso la possibilità di prendere il posto di David Moyes al West Ham.

Ruben Amorim verso la panchina del Manchester United

A soli 36 anni, Amorim ha portato lo Sporting CP alla vittoria del primo titolo di campionato in 19 anni nel 2021 e ha vinto il secondo la scorsa stagione. Ha anche conquistato la Taca da Liga, la Coppa di Lega portoghese, in tre occasioni, due con lo Sporting e una con il Braga.

Ex centrocampista di Benfica e della nazionale portoghese, Amorim si è ritirato come giocatore nel 2017 e due anni dopo ha iniziato la sua carriera da allenatore con il Braga. Nel marzo 2020, è passato allo Sporting CP, dove si è affermato come uno dei giovani allenatori più promettenti d’Europa.

