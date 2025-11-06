Rrahmani vicino al rinnovo con il Napoli fino al 2028

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Novembre 2025

Rrahmani, intesa vicina con il Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercato.com, Amir Rrahmani sarebbe a un passo dal rinnovo contrattuale con il Napoli. Il difensore kosovaro, pilastro della retroguardia azzurra, prolungherà il suo accordo fino al 30 giugno 2028. L’intesa prevederebbe anche un sostanzioso aumento dell’ingaggio, che passerebbe da 2,5 milioni a circa 4 milioni di euro a stagione.

Dettagli e valutazioni sul nuovo contratto

L’accordo, che potrebbe essere ufficializzato a breve, non includerebbe opzioni di estensione per il club. Inizialmente si era discusso di un rinnovo fino al 2029, ma la dirigenza partenopea avrebbe preferito un impegno di durata più contenuta, considerando i 31 anni del giocatore.

Rrahmani, colonna della difesa azzurra

Arrivato al Napoli nel 2020 dal Verona, Rrahmani è diventato uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra, consolidando la sua presenza al centro della difesa e guadagnandosi la fiducia di tecnici e compagni. Il suo rinnovo rappresenta una mossa di stabilità per un club che, dopo diverse rivoluzioni estive, vuole ricostruire una base solida su cui fondare il futuro.

Con questo accordo, il Napoli conferma la volontà di blindare i propri punti fermi e garantire continuità in vista delle prossime stagioni.

