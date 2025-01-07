Rovella al Manchester City? La Lazio può incassare 40 milioni
Una notizia di mercato sorprendente scuote la Lazio: il Manchester City avrebbe individuato in Nicolò Rovella il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe far vacillare la dirigenza biancoceleste.
La necessità dei Citizens di trovare un regista è emersa dopo il grave infortunio di Rodri, subito a settembre durante la sfida di Premier League contro l’Arsenal. Tra i candidati valutati dal City, il nome dell’ex Monza sembra essere tra i più accreditati.
La posizione della Lazio e di Rovella
Acquistato dalla Lazio in estate con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro, Rovella si è subito imposto come una pedina fondamentale nello scacchiere biancoceleste. Il centrocampista milanese, classe 2001, non avrebbe manifestato la volontà di lasciare Roma, ma di fronte a un’offerta monstre proveniente da Manchester, il presidente Claudio Lotito potrebbe essere tentato di cedere il giovane talento.
Un’operazione da plusvalenza record
Nel caso in cui il trasferimento si concretizzasse, la Lazio registrerebbe una straordinaria plusvalenza di 23 milioni di euro. Un affare che permetterebbe al club capitolino di monetizzare significativamente, pur sacrificando un giocatore di grande prospettiva.
Cosa può succedere ora?
Rovella rappresenta un investimento strategico per la Lazio, ma l’interesse del Manchester City potrebbe modificare gli equilibri. La decisione finale dipenderà dalla valutazione complessiva di Lotito e dal peso dell’offerta ufficiale che i Citizens sono pronti a formalizzare nelle prossime settimane.
LEGGI ANCHE:
- Lecce scatenato: Dopo Karlsson, occhi su Hysaj ma c’è un ostacolo
- Como, Belotti saluta? Il Venezia osserva
- Scuffet e Caprile, destini incrociati: scambio tra Napoli e Cagliari
- Cristiano Ronaldo: il pioniere che sogna ancora nuovi traguardi
- Lazio, Basic ancora in uscita: testa a testa tra Getafe e Valladolid
- Napoli, trovato l’accordo per Fazzini! Ma l’azzurro aspetta la Lazio
- Atalanta, la squadra che ha stupito il mondo del calcio nel 2024