RONALDO ESALTA L’ARABIA: “CAMPIONATO ARABO SUPERIORE ALLA LIGUE 1” – In un periodo in cui i protagonisti della Saudi Pro League soffrono di mal d’Arabia Cristiano Ronaldo viaggia controcorrente, esaltando il campionato degli sceicchi.

Dal palco dei Globe Soccer Award, il campione portoghese ha esaltato il torneo arabo, sostenendo che il livello della competizione superi già quello della Ligue 1.

Queste le parole di Cristiano Ronaldo:

“Quella di trasferirmi all’Al-Nassr è stata una scelta fantastica. L’Arabia Saudita è in un percorso, ci vorrà molto tempo… Ma passo dopo passo raggiungeranno i massimi livelli. Penso che la Saudi Pro League sarà tra i primi tre campionati al mondo. La gente in Arabia Saudita sarà orgogliosa. La Lega Saudita non è peggiore della Ligue 1, siamo già superiori. La Saudi Pro League è già ora più competitiva della Ligue1, posso dirlo dopo un anno trascorso lì”.

