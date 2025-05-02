Romagnoli nel mirino dell’Al-Qadisiyah: la Lazio valuta la cessione
Un’offerta importante dall’Arabia Saudita
Il club saudita Al-Qadisiyah ha avanzato una proposta finanziariamente significativa per assicurarsi le prestazioni di Alessio Romagnoli, attualmente sotto contratto con la Lazio fino al 2027. Nonostante il vincolo contrattuale, l’alto ingaggio del calciatore rappresenta una variabile cruciale. La dirigenza è dunque chiamata a una riflessione strategica sul futuro del difensore centrale.
Ringiovanimento e sostenibilità: la nuova linea della Lazio
Il club romano sta attuando un piano di rinnovamento dell’organico con l’intento di costruire un progetto più sostenibile e orientato verso la valorizzazione di giovani talenti. In tale contesto, la posizione di Romagnoli è tutt’altro che certa. Pur essendo un punto di riferimento nello spogliatoio, la sua permanenza potrebbe essere messa in discussione per favorire una redistribuzione del monte ingaggi.
Romagnoli resta legato a Roma, ma tutto dipende dal progetto
Alessio Romagnoli non ha espresso esplicitamente il desiderio di lasciare la capitale. Il difensore, tifoso dichiarato della Lazio, si è sempre mostrato coinvolto e professionale. Tuttavia, sarà fondamentale comprendere se il nuovo corso tecnico e le ambizioni della società siano in linea con le sue aspettative personali.
Al-Qadisiyah insiste, la decisione attesa a fine stagione
La proposta dell’Al-Qadisiyah, già interessato in passato a profili di spessore come Paulo Dybala, è concreta. I prossimi colloqui previsti al termine del campionato saranno determinanti per chiarire il futuro di Romagnoli. L’ipotesi saudita prende corpo, ma la decisione definitiva è ancora lontana.
