Foto © Stefano D’Offizi

Sebbene la stagione della Lazio non sia una delle migliori a livello realizzativo, per quanto riguarda la difesa la squadra di Maurizio Sarri sta disputando un ottimo campionato. I biancocelesti sono tra le difese meno battute della Serie A con sole 16 reti subite e grande merito è della coppia centrale composta da Gila e Romagnoli. Proprio l’ex Milan, però, potrebbe non essere al fianco dello spagnolo per la seconda parte della stagione, visto il pressing dell’Al Sadd di Roberto Mancini.

LAZIO, L’AL SADD OFFRE 6 MILIONI L’ANNO A ROMAGNOLI: FUTURO INCERTO

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c’è uno stallo totale sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027 e il triennale offerto dai qatarioti a 6 milioni netti a stagione, farebbe vacillare molti giocatori over 30. L’attaccamento ai colori biancoceleste è forte, ma, visti i mancati passi in avanti per trovare l’intesa da parte della società, l’entourage del giocatore sta cominciando a valutare seriamente la proposta.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Napoli su Mastantuono: prestito dal Real per il talento argentino Calciomercato News

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro fra l’Al Sadd e la Lazio per discutere del prezzo del cartellino. I qatarioti offrono 8 milioni di euro per avere il giocatore già a gennaio, ma il presidente Lotito difficilmente scenderà sotto la valutazione di 15 milioni.

Oltre a “Romagnoli, l’Al Sadd chiama: permanenza alla Lazio complicata” leggi anche: